La 5è édition du ‘Choiseul Africa Business Forum’ est programmée à l’hôtel du Golf Rotana Palmeraie (à Marrakech au Maroc) du 31 octobre au 1er novembre 2024, ont précisé ce 03 octobre les organisateurs.

Cette édition 2024 réunira au moins «800 décideurs venant de l’ensemble du continent africain mais aussi d’Europe et du Golfe», assurent les organisateurs.

Les principales têtes d’affiche du ‘Choiseul Africa Business Forum 2024’ sont Umaro Sissoco Embaló (Président de la République de la Guinée-Bissau), accompagné d’une délégation ministérielle, et Ryad Mezzour (ministre de l’Industrie et du Commerce du Maroc). Leurs principaux axes d’intervention seront «le développement durable et l’établissement des partenariats internationaux».

Comme lors des sessions précédentes, ‘Choiseul Africa Business Forum 2024’ se déclinera en des sessions plénières, des panels de discussion, une cérémonie de remise des célèbres «Prix Choiseul Africa», des séquences de networking. Ou encore des rencontres B2B favorisant des partenariats de haut niveau au bénéfice des économies africaines, et divers moments festifs et de convivialité.

L’Initiative Choiseul Africa couvre l’ensemble des activités initiées et portées par l’Institut Choiseul à destination de l’Afrique depuis 2014 avec la création du classement «Choiseul 100 Africa». C’est un ranking qui identifie puis met en réseau, tous les ans depuis une décennie, les «200 dirigeants économiques africains» de moins de quarante ans considérés comme les plus talentueux de l’heure sur le continent berceau de l’Humanité.

Choiseul Africa s’est ainsi bâti depuis une décennie un réseau unique de quelque 450 lauréats et alumnis du «Choiseul 100 Africa», s’étendant sur 51 des 54 Etats que compte le continent africain.