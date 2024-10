L’argentier de l’économie malgache a annoncé ce 03 octobre 2024 que la grande île va bientôt bénéficier d’un «appui financier de 50 millions d’unités de compte, soit environ 67 millions de dollars» de la part de la BAD (Banque africaine de développement). Cet appui externe s’inscrit dans le cadre du programme d’Appui à la gestion financière et à la résilience économique promu par la BAD (basée en Côte d’Ivoire).

L’un des objectifs de ce Programme est d’accélérer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays, «avec un objectif de 55%, contre 45 % actuellement», promeut la BAD.

Ce Programme piloté par la BAD va s’attacher à contribuer à la «gestion des finances publiques et renforcer la compétitivité de Madagascar, afin de garantir une croissance durable et une gouvernance financière plus efficace pour le pays», projette l’Etat de Madagascar. A terme, ce Programme va aussi optimiser l’efficacité de «l’Administration fiscale et une meilleure gestion des dépenses publiques», indique davantage le Gouvernement malgache.