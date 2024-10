Les dirigeants du COMESA (Marché commun de l’Afrique orientale et australe, organisation économique régionale) ont exhorté une nouvelle fois ce 03 octobre 2024 à Lusaka (Zambie) les Etats africains à mettre en œuvre des politiques publiques ciblées pour améliorer l’accès de leurs populations aux services des TIC (Technologies de l’information et de la communication).

Des responsables du COMESA ont réitéré à Lusaka «l’importance des TIC dans le développement et l’intégration des Etats membres de ce Marché commun, notant que l’organisation dispose d’un Plan stratégique pour encourager la transformation numérique, par le biais de politiques et de législations appropriées».

Bernard Dzawanda (directeur du COMESA pour l’infrastructure et la logistique) a livré ce 03 octobre le énième plaidoyer de l’organisation régionale autour de l’usage des TIC. «La question de l’accessibilité financière est essentielle pour parvenir à un accès universel et inclusif aux services des TIC. Même lorsque le service est disponible, l’utilisation de l’internet est limitée par la faible accessibilité des données et des appareils numériques», a-t-il dénoncé à la faveur d’une réunion sur l’amélioration de la gouvernance et de l’environnement favorable au programme des TIC.

Les responsables du COMESA ont aussi remis au goût du jour ce 03 octobre des statistiques parlantes en matière de TIC en Afrique, démontrant les lacunes que ce continent doit impérativement combler. «Seulement 37 % de la population africaine utilise l’internet, alors que la moyenne mondiale est de 67 %. En outre, seuls 25% des Africains sont connectés à l’internet, alors que la moyenne mondiale est de 57%».