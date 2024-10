L’OIF (Organisation internationale de la Francophonie) dispose depuis ce 07 octobre 2024 d’un nouvel «Envoyé spécial pour le suivi de la situation en Haïti», situation chaotique depuis près de 4 ans.

Le nouvel «Envoyé spécial» a pour nom Domitien Ndayizeye. Il a été nommé par la SG de l’OIF, la Rwandaise Louise Mushikiwabo. Le nouvel émissaire de la Francophonie auprès de l’Etat des Caraïbes est un homme d’Etat burundais, ex-Président de la République du Burundi.

«Au lendemain du XIXè Sommet de la Francophonie les 4 et 5 octobre 2024 au cours duquel les Chefs d’Etat de Gouvernement se sont félicités d’une approche renforcée de l’Organisation vers le dialogue, cette nomination intervient en suivi des efforts continus de la Francophonie et de sa Secrétaire Générale en faveur de la stabilité et du retour à l’ordre démocratique en Haïti, important Etat membre de l’OIF», a expliqué l’organisation via un communiqué.

Sur le dossier haïtien, l’ex-Président burundais Domitien Ndayizeye aura pour mission fondamentale de «travailler en lien avec les autorités et institutions de Transition haïtiennes ainsi que les acteurs politiques et de la Société civile nationale», détaille l’organisation basée à Paris (France).

Domitien Ndayizeye agira en outre «en coordination avec la CARICOM, l’OEA, les Nations Unies ainsi que tous les acteurs internationaux mobilisés, pour accompagner les efforts politiques et techniques de la Secrétaire Générale de la Francophonie», précise encore le Secrétariat de l’OIF.

Ces efforts et actions de l’OIF avaient déjà été «rappelés lors des réunions d’instances de la Francophonie et à l’occasion du Comité ad hoc consultatif restreint sur la situation en Haïti» réuni le 18 janvier 2024, souligne encore l’organisation qui regroupe dorénavant 93 Etats et Gouvernements sur les cinq continents. La Francophonie dispose désormais de 56 membres de plein droit.