La République fédérale et démocratique d’Ethiopie dispose depuis ce 07 octobre 2024 d’un nouveau Président, en la personne du diplomate Taye Atske-Selassie.

Le nouveau Président éthiopien a été désigné à Addis Abeba (capitale) par une session commune tenue par le Parlement et l’Assemblée des Etats fédérés. Il succède à sa compatriote Sahlework Zewde qui a occupé le poste présidentiel durant les six dernières années. Cette dernière a été la première femme nommée Présidente dans l’histoire de cette République fédérative.

A travers un communiqué laconique, l’UA a salué la nomination du nouveau Président, tout en louant l’œuvre historique de Sahlework Zewde à la tête de ce pays d’Afrique de l’est. La Commission de l’UA a souhaité que le magistère de Taye Atske-Selassie coïncide avec une accélération de l’apprentissage démocratique de son pays et la mise en œuvre du développement durable. Il devra essentiellement jouer le rôle de garant de la Constitution éthiopienne.

Taye Atske-Selassie est diplomate de métier. Il a fait ses preuves à la tête de la diplomatie éthiopienne depuis le début de l’année 2024. Il a aussi occupé des postes stratégiques d’ambassadeur de son pays auprès des Nations Unies, à Washington, au Caire, ou encore à Stockholm.

En vertu de la Constitution éthiopienne, le poste de Président de la République en Ethiopie (second pays le plus peuplé d’Afrique, avec plus de 120 millions d’âmes) est honorifique et représentatif. Le pouvoir exécutif est exercé par le Premier ministre.