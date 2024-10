Les Forces de sécurité de la Côte d’Ivoire ont opéré ce 07 octobre 2024 une importante saisie dans le cadre de leur répression des activités de contrebande agricole entre leur pays et ses voisins.

«33 camions transportant environ 1.100 tonnes de fèves de cacao de contrebande ont été saisis à la frontière ivoiro-guinéenne», a informé l’instance de régulation du café et du cacao en Côte d’Ivoire. Cette instance a précisé que cette saisie a été réalisée suite à une information anonyme qui a permis aux douaniers de mettre en place un dispositif ayant abouti au repérage et à l’interception du «convoi frauduleux».

Les Comités de lutte contre la fuite du cacao installés dans les zones ouest et est du pays ont permis, ces derniers mois, la saisie de précédentes importantes quantités de cacao «qui étaient sur le point de franchir les frontières à bord de camions», soulignent plusieurs responsables du secteur agricole ivoirien.

La contrebande des produits agricoles constitue une préoccupation majeure pour les autorités administratives ivoiriennes, et plus particulièrement pour les opérateurs de la filière café-cacao qui déplorent la concurrence déloyale qui leur lancent des opérateurs d’autres Etats voisins.

La Côte d’Ivoire occupe le rang de premier producteur mondial de fèves de cacao et de troisième producteur de café. Son voisin immédiat, le Ghana, est 2è producteur mondial des fèves cacao. D’autres pays ouest-africains comme la Guinée, le Libéria, le Nigeria ou encore le Togo occupent aussi une place de choix dans la production de cacao et de café de bonne qualité à l’échelle mondiale.