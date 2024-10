Les autorités ivoiriennes se félicitent des réformes engagées en matière de renforcement de la résilience des retraités, ayant permis des revalorisations régulières des pensions qui auraient connu une augmentation de 30% en dix ans environ.

« Pour préserver et améliorer le pouvoir d’achat des retraités, le gouvernement a institué des revalorisations régulières des pensions. En effet, dans le secteur privé et public, les retraites ont augmenté à hauteur de 30% au cours des dix dernières années », a déclaré, mardi, la directrice générale de la Protection sociale, Fatou Fofana Soro, s’exprimant lors de la conférence de presse hebdomadaire « Tout Savoir Sur » du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG).

Fofana Soro a estimé que cette progression permet de compenser l’inflation et d’assurer un meilleur niveau de vie aux retraités, qui sont de l’ordre de 220 000 personnes, tout en préservant l’équilibre financier des caisses.

La directrice générale de la Protection sociale a donné d’autres détails. Elle a laissé entendre que, concernant le secteur public, les allocations familiales des retraités ont été doublées, passant de 2 500 à 5 000 francs CFA par mois et par enfant en 2022, offrant ainsi un soutien supplémentaire aux retraités.

Soro a évoqué la mise en place de la retraite complémentaire et l’octroi d’une prime spéciale. D’après elle, « depuis septembre 2024, chaque retraité a reçu une prime équivalente au tiers de sa pension mensuelle », une mesure qui « vise à apporter un soutien financier supplémentaire, notamment en période de rentrée scolaire ».

La directrice a salué le fait que le système de retraite s’est renforcé grâce à la décentralisation et à la déconcentration de ses services. Elle a noté que depuis 2015, quelques 12 agences régionales ont été ouvertes dans différentes villes.

Au chapitre de l’accès à des soins de santé de qualité, elle a affirmé que la Couverture Maladie Universelle (CMU) compte plus de 14,7 millions de personnes enrôlées, dont une part importante de retraités.

Cette responsable s’est, par ailleurs, félicitée de l’inclusion des travailleurs indépendants ou de l’économie informelle dans le système de retraite, informant que lesdits travailleurs représentent 80 à 90% de la population active.