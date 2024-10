Plusieurs ministres du Gouvernement camerounais ont fait un tir groupé ce 08 octobre 2024 pour démentir les informations persistantes autour de la dégradation de l’état de santé du Président Paul B. Biya (91 ans), au pouvoir depuis 1982.

Une information principale découle des assurances officielles fournies par le Gouvernement camerounais ces dernières heures: «le Président Paul B. Biya est actuellement en visite privée en Europe et suit de près la vie de l’Etat camerounais». Porte-Parole du Gouvernement du Cameroun et actuel ministre de la Communication, René Sadi, a qualifié les rumeurs de ces derniers jours «comme décalques provenant de pures fantaisies de l’imagination fertile» de leurs auteurs.

Dans le même ordre d’idées, Jacques Fame Ndongo (ministre d’Etat et de l’Enseignement supérieur) a dénoncé «des informations sans fondements» à la base de ces fake news autour de la santé présidentielle. Son collègue Grégoire Owona (ministre du Travail) a exhorté les autorités compétentes du Cameroun à enclencher des procédures judiciaires idoines à l’encontre des colporteurs de fausses informations sur la santé du dirigeant du Cameroun.

La Présidence du Cameroun habituellement peu disserte sur ce type de sujet a indiqué pour sa part que «Paul Biya est en excellente santé, et travaille activement à Genève (Suisse)». Le Chef de l’exécutif du Cameroun est «attendu dans les prochains jours» au bercail, soulignent ses proches collaborateurs à la Présidence.

Depuis un mois et la fin du FOCAC 2024 en Chine, le Président du Cameroun n’a plus fait d’apparitions publiques, une donne qui suscite une litanie de rumeurs sur son état de santé. Il était attendu à la 79è AG des Nations Unies et au XIXè Sommet de la Francophonie à Paris (France) les 04 et 05 octobre derniers.

Le dirigeant d’Afrique centrale est coutumier de séjours répétés et prolongés de longs jours en Occident pour des séances soins depuis plusieurs années.