Le Gouvernement de la République fédérale d’Ethiopie a confirmé ce 08 octobre 2024 le rapatriement depuis le Liban de «51 de ses ressortissants» en raison de l’évolution de la situation sécuritaire dans ce pays du Moyen-Orient.

Les premiers rapatriés éthiopiens du Liban sont arrivés à l’aéroport international de Bole dans la capitale éthiopienne (Addis-Abeba) ce 07 octobre 2024. Ces ressortissants Ethiopiens rapatriés «ont été confrontés à des circonstances difficiles au Liban et leur retour témoigne de l’engagement du Gouvernement à assurer le bien-être de ses citoyens à l’étranger», a défendu une note officielle de l’Etat d’Afrique orientale.

Nebiat Getachew (Porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l’Ethiopie) a assuré que de nouveaux rapatriements sont en vue. «Nous nous sommes principalement concentrés sur le bien-être des Ethiopiens au Liban, et le retour de ces 51 personnes est le résultat direct de ces efforts», a détaillé N. Getachew.

L’OIM (Organisation internationale pour les migrations) rappelle que les ressortissants et ressortissantes de l’Ethiopie constituent l’un des plus gros contingents d’étrangers en terre libanaise, aux côtés des Asiatiques et d’autres Africains d’Afrique occidentale.