En prévision des législatives anticipées du 17 novembre 2024, la DGE (Direction générale des élections, dépendant du ministère sénégalais de l’Intérieur et de la Sécurité publique) a fait le point ce 07 octobre autour des candidatures enrôlées jusqu’à présent.

La DGE annonce que le Conseil constitutionnel publiera la semaine prochaine la liste définitive des candidats en lice pour les élections parlementaires de la mi-novembre 2024.

La DGE précise qu’elle a déjà publié une liste provisoire de «41 partis, coalitions de partis et entités indépendantes» censés s’engager dans les élections à venir. Au moins «quarante-huit listes» de partis politiques, coalitions de partis et entités indépendantes avaient été soumises dans un premier temps à la DGE.

Les législatives du 17 novembre sont censées inaugurer une nouvelle ère parlementaire au Sénégal. Elles auront pour principaux acteurs le parti au pouvoir (PASTEF) et une nouvelle coalition emmenée par l’ex-Président Macky Sall.

Le Parlement sénégalais a été dissout le 12 septembre dernier par Bassirou Diomaye D. Faye. Il comprend 165 sièges.