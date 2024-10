Le président des Etats-Unis, Joe Biden, ne se rendra plus en Angola, comme prévu du 13 au 15 octobre, afin de superviser la préparation et la réponse à l’ouragan Milton, qualifié d’un « ouragan majeur et dangereux », qui frappe le pays.

La Maison Blanche indiqué, mardi, que ce report du voyage, à une date qui reste à préciser, a été décidé « au vu de la trajectoire et de la puissance prévues pour l’ouragan Milton », et pour « superviser les préparatifs et la réponse ».

Alors que ce puissant ouragan devait toucher la Floride ce mercredi, Joe Biden a invité les habitants concernés à « évacuer » sur le champ, ajoutant que « c’est une question de vie ou de mort ». Biden s’est réuni, mardi à la Maison Blanche, avec ses conseillers, pour dresser un état des lieux de la situation et faire le point sur les préparatifs.

A Lunda, le dirigeant américain discutera, avec son homologue angolais, João Lourenço, autour de la collaboration accrue sur des priorités communes, notamment le renforcement du partenariat économique entre les deux pays.

Selon Washington, la visite du président à Luanda devrait célébrer l’évolution des relations entre les Etats-Unis et l’Angola, souligner l’engagement continu des Etats-Unis envers leurs partenaires africains et démontrer comment la collaboration pour résoudre des défis communs profite aux citoyens des Etats-Unis et à l’ensemble du continent africain.