Grogne sociale depuis ce 09 octobre 2024 en Guinée-Bissau. Les Syndicats des professionnels de la santé et de l’éducation ont entamé ce 09 octobre «une grève de trois jours» qui paralyse le fonctionnement des différents services publics dans les secteurs de la santé et de l’éducation.

Parmi les grands services perturbés depuis ce 09 octobre, on note le HNSM (Hôpital national Simao Mendes), le plus grand établissement hospitalier de ce pays d’Afrique de l’ouest. Les différents services du HNSM fonctionnent au ralenti depuis ce 09 octobre avec des équipes réduites. Elles ne vont assurer que «le service minimum, et ne vont prendre en charge que les cas jugés urgents».

Les revendications en cours des Syndicalistes bissau-guinéens portent sur «l’amélioration des conditions de travail, le versement des salaires impayés et la régularisation salariale des nouveaux infirmiers sous contrat avec le ministère de la Santé publique».

La Guinée-Bissau vit des crises politiques internes cycliques qui retardent son développement harmonieux depuis plusieurs décennies.