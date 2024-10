Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a publié, jeudi, les toutes premières estimations mondiales et régionales sur la violence sexuelle à l’encontre des enfants, révélant que plus de 370 millions de filles et femmes en vie aujourd’hui, soit une sur huit, ont subi un viol ou une agression sexuelle avant l’âge de 18 ans.

L’agence onusienne précise que si l’on inclut les formes de violence sexuelle « sans contact », telles que les abus verbaux, le nombre de filles et de femmes touchées s’élève à 650 millions dans le monde, soit 1 sur 5 ; ce qui souligne, selon elle, le besoin urgent de stratégies globales de prévention et de soutien pour lutter efficacement contre ce fléau.

L’Afrique subsaharienne compte le plus grand nombre de victimes, avec 79 millions de filles et de femmes touchées (22 %).

Selon la directrice générale de l’UNICEF, Catherine Russell, « la violence sexuelle à l’encontre des enfants est une atteinte insupportable à notre conscience collective (…) Elle provoque des traumatismes profonds et durables, souvent infligés par une personne de confiance, dans des environnements où il devrait se sentir en sécurité. »

Toujours selon ses propos, « les enfants vivant dans des environnements précaires sont particulièrement exposés à la violence sexuelle », puisqu’il est constaté « des violences sexuelles atroces dans les zones de conflit, où le viol et la violence sexiste sont souvent utilisés comme armes de guerre. »

L’UNICEF indique aussi que la plupart des violences sexuelles subies par les enfants se produisent pendant l’adolescence, avec un pic important entre 14 et 17 ans, ajoutant que les survivants gardent souvent le traumatisme de la violence sexuelle dans leur vie d’adulte.

Si les filles et les femmes sont plus nombreuses à être touchées, les garçons et les hommes ne sont pas pour autant épargnés. Selon les estimations, 240 à 310 millions parmi eux, soit environ 1 sur 11, ont été victimes d’un viol ou d’une agression sexuelle pendant leur enfance.

Parmi les actions nécessaires pour intensifier l’action mondiale de lutte contre la violence sexuelle à l’égard des enfants, l’UNICEF appelle au renforcement des lois et des règlements visant à protéger les enfants contre toutes les formes de violence sexuelle.