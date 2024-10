La Banque européenne d’investissement (BEI) et le ministère marocain de l’Economie et des Finances, ont signé, jeudi 10 octobre, un accord portant sur une enveloppe de 500 millions d’euros (environ 5,4 milliards de dirhams), et s’inscrivant dans le cadre du programme de reconstruction des zones touchées par le séisme du 8 septembre 2023, dans la région d’Al Haouz.

Il s’agit de la première tranche d’un prêt total d’un milliard d’euros, précise l’institution bancaire qui souligne que cet engagement marque un soutien fort de la BEI pour accompagner le Royaume du Maroc dans la réhabilitation des infrastructures essentielles et la revitalisation des zones sinistrées après cette catastrophe.

Ce soutien se concentre sur trois axes prioritaires, notamment la réhabilitation des écoles, des hôpitaux et des réseaux routiers dans les zones les plus touchées ; l’amélioration des normes sismiques afin d’assurer une meilleure résilience aux catastrophes ; et l’intégration de solutions énergétiques durables pour renforcer l’adaptation aux changements climatiques et l’efficacité énergétique, conformément aux priorités du Partenariat Vert Union européenne-Maroc.

L’appui de la BEI comprend également une subvention d’assistance technique dédiée à la mise en œuvre du projet, afin de renforcer la structure du programme et garantir une reconstruction durable.

« Ce financement inédit en faveur du Maroc est un exemple concret de notre engagement à accompagner nos partenaires dans des moments de crise. Après la tragédie du séisme et les efforts remarquables déjà déployés par le Royaume du Maroc, ce financement permettra non seulement de rétablir des services vitaux dans les régions les plus durement touchées, mais aussi de reconstruire des infrastructures modernes, résistantes et écologiques », a déclaré Ioannis Tsakiris, Vice-président de la BEI.

Il a noté que l’objectif de son institution est que « les habitants des régions sinistrées puissent retrouver des conditions de vie décentes en bénéficiant notamment d’écoles, de routes et d’hôpitaux modernes répondant aux meilleures normes internationales ».

« La BEI se tient aux côtés du Maroc pour assurer une reconstruction durable et bénéfique pour les générations futures », a aussi assuré Tsakiris.

La BEI a souligné que l’accord signé témoigne de la confiance mutuelle avec le Maroc et leur détermination commune à atteindre des objectifs de développement durable à long terme.