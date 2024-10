L’OVG (Observatoire volcanologique de Goma) a confirmé dans la soirée de ce 14 octobre 2024 l’effectivité de l’éruption en cours du volcan Nyamulagira, dans l’est de la République démocratique du Congo. Selon des précisions d’ordre volcanologique, cette éruption est en cours depuis le 12 octobre 2024. La dernière éruption de ce volcan remontait au 14 mars 2023.

Charles Balagizi, directeur scientifique de l’OVG, a décrit les manifestations de cette éruption de la manière suivante: débordement de lave depuis le cratère du volcan, laves qui se déversent sur les flancs nord, ouest et sud-ouest. Le volcan Nyamuragira est considéré comme l’un des plus actifs d’Afrique, de l’avis de plusieurs spécialistes congolais et étrangers. Il est situé en plein milieu du parc national des Virunga, un lieu d’attraction touristique, aussi bien sur le plan national qu’international.

L’OVG a par ailleurs informé ce 14 octobre 2024 que les dernières images satellites autour de ce volcan montrent «que trois coulées de lave ont été formées sur les flancs, avec la coulée la plus avancée qui a déjà parcouru environ sept km». Et une lueur ardente est de nouveau visible au sommet du volcan Nyamulagira. Elle est observée depuis la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu.

La cité de Goma abrite deux volcans hyper actifs, le Nyamulagira et le Nyiragongo. Ce dernier est rentré en éruption pour la dernière fois en mai 2021, engendrant «au moins 32 victimes», selon des chiffres officiels.