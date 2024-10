Les Forces armées malgaches ont annoncé ce 15 octobre 2024 la destruction «dans le sud du pays de plus de cinq hectares de cannabis et de huit sacs de la même substance».

Cette vaste action des Forces armées de la grande île s’inscrit dans le cadre d’une vaste opération militaire de lutte contre le banditisme dans la partie méridionale de Madagascar, ont détaillé les autorités du pays. Quatre ministres (dont celui des Forces armées) sont descendus sur le terrain ce 14 octobre 2024 pour «superviser et renforcer l’application de la stratégie de l’Etat en matière de sécurité visant à assurer la paix dans le sud du pays», a indiqué à l’appui le Gouvernement malgache.

Cette sortie des Forces armées malgaches a été conduite par son état-major mixte opérationnel régional regroupant les forces militaires, la Gendarmerie et la Police. Elle a a également abouti à la neutralisation «de cinq bandits, à l’arrestation de huit individus et à la saisie de trois armes», a informé davantage le communiqué officiel portant sur cette opération.

Par ailleurs, «près d’un millier de zébus volés ont été récupérés dans cette opération et seront restitués à leurs propriétaires», ont aussi détaillé les Forces armées de cet Etat insulaire.

En septembre 2024, trois militaires locaux avaient tragiquement perdu la vie lors d’un affrontement avec des bandits dans le sud de la plus grande île d’Afrique.