A l’occasion de la «Journée mondiale pour l’élimination de la pauvreté» célébrée chaque 17 octobre, le Secrétaire Général des Nations Unies a interpelé dans un message spécial les décideurs du monde, et tout singulièrement les leaders des pays du Sud global.

«La pauvreté est un fléau mondial qui touche des centaines de millions de personnes à travers la planète. Toutefois, elle n’est pas une fatalité. Elle résulte directement des choix que font, ou ne font pas, les sociétés et les États», a ouvertement critiqué le patron de l’ONU, le Portugais Antonio Guterres.

Comme solutions pratiques et urgentes contre le mal de la pauvreté, A. Guterres appelle à l’action, sur la base de l’important instrument voté lors de la 79è AG de l’ONU fin septembre 2024 à New York (USA).

«Il convient de mettre pleinement en œuvre le nouveau ‘Pacte pour l’avenir’, en soutenant le plan de relance des ODD (Objectifs de développement durable), et en réformant l’architecture financière internationale afin d’aider les pays en développement à investir dans leur population», a-t-il expressément cité.

«L’éradication de la pauvreté est indispensable à l’édification de sociétés humaines et dignes où personne n’est laissé de côté», a clairement fait observer le diplomate portugais.

Le thème de cette année, «Mettre fin à la maltraitance sociale et institutionnelle: agir ensemble pour des sociétés justes, pacifiques et inclusives», «nous rappelle que les personnes en proie à la pauvreté sont confrontées à des discriminations sociétales et à des obstacles systémiques qui les empêchent d’accéder à l’aide et aux services essentiels», a tenu à expliquer l’ex-Premier ministre du Portugal devenu SG de l’ONU.

«Pour éliminer la pauvreté dans le monde et atteindre les ODD, il faut que les États se dotent d’institutions et de systèmes qui placent les gens au cœur de leur action. Il convient d’investir en premier lieu dans le travail décent, l’apprentissage et la protection sociale, véritables marchepieds pour sortir de la pauvreté», a encore exhorté le 1er responsable de la plus grande institution multilatérale sur la planète.

L’Afrique et l’Asie concentrent à l’heure actuelle sur la planète le plus grand contingent de pauvres qui vivent avec moins d’un dollar/jour.