La CAF (faîtière du football africain) a reporté, dans la matinée de ce 17 octobre 2024, à une date ultérieure, l’issue sportive et administrative de la rencontre reprogrammée et devant normalement opposer ce jeudi Libyens et Nigérians, pour le compte de la 4è journée des éliminatoires de la CAN 2025, dans la poule D.

La CAF a expliqué dans un communiqué hyper bref ce 17 octobre 2024 que «la situation de cette rencontre sera examinée par ses structures compétentes».

En début de semaine, l’instance continentale avait vivement dénoncé le contexte ayant prévalu en terre libyenne pour le report de cette rencontre Libye-Nigeria. La délégation nigériane qui devait atterrir à Benghazi (dans l’Est libyen) a vu son vol être dérouté vers un autre aéroport, «sans explications administratives convaincantes, et surtout sans assistance idoine», avait vivement protesté la NFF (Fédération nigériane de football). Les autorités politiques nigérianes ont dû s’impliquer dans le rapatriement de leur délégation au bercail.

La poule D de ces éliminatoires de la CAN 2025 est actuellement dominée par le Nigeria avec 7 points, devant le Bénin. Plusieurs voix s’élèvent depuis lundi dernier sur le continent africain pour dénoncer cet accueil inamical réservé par la Libye à la délégation du Nigeria.