La Mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS) a annoncé, jeudi dans un communiqué, avoir officiellement remis, la veille, la base opérationnelle avancée de Kuday (FOB) aux forces de sécurité somaliennes (SSF) dans l’État de Jubaland.

Cette base, située dans le Bas-Juba et gérée par les forces de défense kényanes (KDF) d’ATMIS depuis 2015, aurait joué un rôle essentiel dans la protection de la ville portuaire de Kismayo en tant que zone tampon stratégique. Ladite zone a été libérée du groupe terroriste Al-Shabaab par ATMIS et SSF en 2015, démantelant les opérations du mouvement dans le sud de la Somalie.

La cérémonie de remise de la base a été présidée par le commandant du secteur 2 d’ATMIS, le général de brigade Rashid Seif, en présence, entre autres, de hauts responsables d’ATMIS, des forces armées nationales somaliennes (SNAF) et du Bureau d’appui des Nations Unies en Somalie (UNSOS).

« Cette passation de pouvoirs démontre la capacité et la volonté du gouvernement fédéral somalien de continuer à assumer les responsabilités en matière de sécurité, avec le soutien de l’ATMIS », a déclaré le colonel Ibrahim, représentant du quartier général de la force ATMIS.

Il a également félicité les troupes KDF pour avoir sécurisé le Bas-Juba et a exhorté le contingent entrant de la SNAF à rester vigilant et à respecter l’héritage de ses prédécesseurs.

Les documents de transfert de la base ont été signés par le major Tohwari, le nouveau commandant de la FOB de Kuday, au nom du gouvernement fédéral de Somalie, le colonel Ibrahim de l’ATMIS et un représentant de l’UNSOS.

L’ATMIS qui a déjà remis plusieurs bases aux SSF devrait quitter la Somalie d’ici fin décembre 2024, conformément à la Résolution 2710 (2023) du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Sur le terrain, si la lutte contre le terrorisme bat son plein, le groupe Al-Shabaab, qui combat le gouvernement somalien, continue aussi de faire parler de lui. Ce mouvement, affilié à Al-Qaïda, est soupçonné d’être à l’origine de l’attentat suicide survenu hier jeudi près d’une école de police de Mogadiscio, la capitale somalienne, ayant fait 7 morts.