L’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, l’italo-suédois, Staffan de Mistura qui semble à bout de souffle dans sa médiation dans le litige autour du Sahara marocain, aurait annoncé lors de son briefing au Conseil de sécurité, sa décision de céder son poste, après avoir mis l’ONU dans l’embarras par sa proposition inappropriée d’une partition du Sahara marocain.

Au lieu de faire preuve de neutralité et de se conformer à l’essence de sa mission, celle de réunir les parties au conflit (Maroc, Algérie, Mauritanie et Polisario) autour de la même table pour trouver de manière consensuelle, une solution politique négociée et définitive au litige du Sahara, le médiateur onusien a déterré l’ancienne proposition de partition faite sans succès, par son prédécesseur, l’américain James Bakers.

Selon nombre d’observateurs, la partition du Sahara marocain est une proposition foncièrement partiale qui a non seulement contrarié le patron de l’ONU et des membres influents du Conseil de sécurité, mais elle semble servir les intérêts géopolitiques de l’Algérie visant à balkaniser le Royaume du Maroc en l’amputant de son Sahara et de ses racines africaines.

D’ailleurs dans son rapport annuel sur le Sahara marocain rendu public le jeudi 17 octobre, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres n’a fait aucune allusion de près ou de loin à cette proposition de son émissaire, même si son porte-parole adjoint, Farhan Haq qui était interpelé à ce sujet vendredi, par un journaliste, a tenté de rectifier le tir.

Ce dernier a déclaré en substance : “Je ne qualifierais pas cela d’une proposition. Je dirais simplement que l’envoyé personnel a essentiellement informé le Conseil de sécurité de son travail sur le dossier du Sahara occidental et qu’il se réjouit de collaborer avec toutes les parties concernées pour faire avancer le processus de manière constructive dans la période précédant les prochaines consultations étroites, qui devraient avoir lieu en avril 2025, et de rendre compte de tout éventuel progrès”.

Le mal étant déjà fait, certains médias rapportent que Staffan De Mistura aurait informé mercredi dernier, les membres du Conseil de Sécurité, qu’il quitterait ses fonctions fin novembre prochain après un mandat de quatre ans et quatre mois.

Selon plusieurs sources diplomatiques, De Mistura aurait déjà communiqué, il y a plusieurs mois, sa décision à Guterres qui s’est ensuite, engagé dans la recherche d’un successeur.

Dans son rapport annuel sur le Sahara qu’il a rendu public jeudi dernier, Guterres a recommandé le prolongement d’une année, jusqu’au 31 octobre 2025, le mandat de la Mission des Nations Unies au Sahara «MINURSO» et abordé les derniers développements du dossier du Sahara aux plan régional et international.