Sabin Nsanzimana (ministre de la Santé du Rwanda) a dressé ce 17 octobre 2024 un rapide état des lieux des avancées que connaît la campagne de vaccination lancée contre le virus de Marburg.

«Au moins 856 personnes ont été vaccinées contre le virus de Marburg», a confié le ministre Sabin Nsanzimana. Des doses du «vaccin expérimental fournies par le Sabin Vaccine Institute, une organisation à but non lucratif ont été utilisées pour immuniser les populations à haut risque, notamment des professionnels de la santé et des personnes en contact étroit avec des patients atteints de la maladie à virus de Marburg», a relaté cet officiel rwandais.

L’Etat de ce pays d’Afrique orientale dit avoir «enregistré plusieurs jours consécutifs sans aucun décès lié à la maladie à virus de Marburg, ce qui est encourageant».

Par ailleurs, le nombre de personnes en convalescence dans les centres de traitement a dépassé celui des personnes qui ont succombé au virus, se félicitent les autorités sanitaires du Rwanda.

Depuis la détection d’une épidémie de la maladie à virus de Marburg au Rwanda fin septembre 2024, «62 cas confirmés et 15 décès (la majorité des personnes touchées étant des professionnels de la santé)» ont été déclarés officiellement.