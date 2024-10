Pilier de l’économie des deux Soudan, l’exportation de l’or noir est fortement perturbée depuis plus d’un an entre ces pays d’Afrique de l’Est, à cause de la guerre civile inter-Soudanais.

Les deux Etats voisins ont souligné ce 20 octobre 2024 «la nécessité de s’attaquer aux obstacles qui entravent encore la reprise des exportations de pétrole du Soudan du Sud via le territoire soudanais».

Le président du Conseil souverain de transition du Soudan et commandant en chef des Forces armées soudanaises, le général Abdel Fattah Al-Burhan a eu des échanges avec Tut Gatluak, conseiller présidentiel à la Sécurité nationale du Soudan du Sud, ce dimanche 20 octobre, à Port Soudan, la capitale de l’Etat de la mer Rouge, dans l’Est du Soudan.

«Toutes les équipes techniques des deux pays sont prêtes à agir pour augmenter la production et faire en sorte que le pétrole circule à nouveau via le port soudanais de Bashayer», s’est voulu optimiste sur le sujet, Tut Gatluak, au terme de cette rencontre officielle.

Dans la suite logique de ces échanges de haut niveau, une rencontre entre les ministères de l’Energie et du Pétrole des deux Etats aura lieu incessamment, ont annoncé ces officiels.

Depuis mars 2024, le Gouvernement soudanais a annoncé la suspension des exportations de pétrole du Soudan du Sud via le territoire soudanais, «en raison d’une avarie dans le dispositif de transport».

Dans le cadre de la guerre civile inter-Soudanais qui a lieu depuis le 15 avril 2023, les Forces du général Al-Burhan accusent leurs rivaux des Forces de soutien rapide (RSF) de «blocage dans une conduite ( de pétrole) souterraine située dans le nord de l’Etat du Nil Blanc», une zone contrôlée par les unités de ces paramilitaires.