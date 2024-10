L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé ce dimanche 20 octobre, par la voix de son Directeur Général, que l’Egypte a éradiqué le paludisme sur son territoire, un résultat sanitaire historique qui est l’aboutissement de près de 100 ans d’efforts en matière de politiques publiques orientées vers la santé dans le pays des pharaons.

«La certification de l’Egypte comme pays exempt de paludisme est véritablement historique et témoigne de l’engagement du peuple et du Gouvernement égyptiens à se débarrasser de ce fléau ancestral», a expliqué le patron de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La République arabe d’Egypte rejoint ainsi le lot de «44 pays et un territoire» certifiés exempts de paludisme sur la planète, précise une carte sanitaire fournie par l’OMS.

l’Egypte, l’Etat le plus peuplé du monde arabe avec plus de 108 millions d’âmes, dispose de l’un des systèmes de santé les plus robustes en Afrique, avec une industrie pharmaceutique endogène qui exporte des productions vers une partie du continent africain.

Les services techniques de l’OMS soulignent que la certification de l’élimination du paludisme est accordée à un Etat ou un territoire lorsqu’il a prouvé que la chaîne de transmission du paludisme par les moustiques a été interrompue à l’échelle nationale «pendant au moins les trois années consécutives précédentes».

L’Etat ou le territoire en question doit en outre démontrer «sa capacité à empêcher le rétablissement de la transmission» autour de la même pathologie. L’Afrique demeure le continent le plus touché par le paludisme dans le Sud global, avec 95% des 600.000 cas mortels de cette maladie enregistrés annuellement à travers le monde.