Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF) organise du 21 au 25 octobre à Lomé, la capitale du Togo, la 4ème édition du Marché des Innovations et Technologies Agricoles (MITA), sous le thème : «Facilitation de l’accès aux technologies et innovations agricoles de gestion intégrée des ravageurs, pestes et maladies des plantes et des animaux».

Organisé en partenariat avec l’Etat togolais et l’Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA), ce MITA 2024 réunit des acteurs-clés de la recherche, de l’innovation et du développement agricole pour favoriser l’adoption de solutions innovantes en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Placé sous le haut patronage du ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural du Togo, Antoine Lekpa Gbegbeni, le MITA 2024 se veut une plateforme essentielle «d’interaction entre les différents acteurs, visant à améliorer la sécurité alimentaire» dans les deux sous-régions du continent.

Les divers stands installés depuis le 21 octobre à Lomé, offrent l’occasion aux visiteurs de découvrir des semences, produits transformés, technologies climato-intelligentes et les solutions novatrices prêtes à contribuer à la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Le MITA 2024 se veut aussi un carrefour unique pour encourager les innovations technologiques en matière agricole et portées par de jeunes acteurs, une orientation décidée lors de la 1ère édition du Sommet Ouest et Centre Africain de la Jeunesse.

Ce Sommet qui se tient en collaboration avec le «Global Green Growth Institute (GGGI) qui pour mission de promouvoir la croissance verte en Afrique, mobilise la jeunesse autour de «l’agriculture intelligente face au climat, leur offrant l’opportunité d’échanger avec des leaders du secteur et de présenter leurs innovations», ont expliqué les organisateurs.

Par ailleurs, le MITA 2024 sera marqué par l’attribution du «Prix de l’Innovation Agricole Abdoulaye Touré» qui a pour vocation de récompenser les meilleures innovations agricoles ayant un impact mesurable sur la productivité et l’adaptation aux risques climatiques, encourageant ainsi l’innovation en Afrique. Le CORAF agit en faveur de 400 millions d’habitants en Afrique et dans 23 Républiques africaines.