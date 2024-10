Le ministre des Hydrocarbures de la République du Congo, Bruno Itoua a dévoilé ce mercredi 23 octobre à Brazzaville, la capitale, des détails précis autour du lancement «d’une importante campagne d’enregistrement des sociétés de sous-traitance et de prestation de services» dans les secteurs pétrolier et gazier en République du Congo.

Cette campagne officielle qui se prolonge jusqu’au 31 octobre prochain, s’adresse, selon le ministère congolais des Hydrocarbures, aux entreprises disposant d’un agrément ou d’une autorisation officielle en cours de validité d’exercer dans le secteur pétrolier.

La campagne projetée par le ministre Itoua «vise à renforcer la transparence, l’efficacité et l’intégration des acteurs locaux dans le secteur pétrolier et gazier, tout en soutenant la politique de contenu local instaurée par le Code des hydrocarbures de 2016», détaillent ses propres mots.

Elle est par ailleurs, motivé par le souci de «promotion de la participation des étudiants et des demandeurs d’emploi, en les informant des opportunités de formation et d’emploi disponibles dans le secteur pétrolier et gazier».

Le Congo est l’un des principaux producteurs de gaz et d’or noir en Afrique centrale aux côtés du Gabon.