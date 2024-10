Le Brésil qui assure la présidence du groupe des vingt (G20) a placé, entre autres, la sécuritaire alimentaire au cœur du programme du groupe, et a annoncé la création de l’Alliance globale contre la faim et la pauvreté en juillet dernier lors d’une réunion ministérielle du G20 tenue à Rio de Janeiro, laquelle Alliance est ouverte à tous les pays.

Ce lundi 28 octobre, l’ambassadeur du Brésil au Burkina Faso, Ellen Barros, reçue en audience par le ministre burkinabè des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a exhorté le Burkina Faso a rejoindre cette Alliance et à obtenir le statut de membre fondateur, selon un communiqué publié sur le site de la diplomatie burkinabè.

« Cette initiative vise à susciter une forte volonté politique, encourager l’action collective, et faciliter la mobilisation de ressources pour éliminer la faim et la pauvreté dans le monde », explique le texte, soulignant aussi qu’il s’agit, selon les propos de la diplomate brésilienne, d’une « nouvelle approche qui permettra de mieux coordonner les politiques publiques, et de créer une synergie autour de la lutte contre la faim et la pauvreté ».

Ellen Barros a également indiqué que l’initiative « découle d’une grande volonté du Président brésilien Luiz Inácio Lula Da Silva, d’engager des stratégies efficaces pour remettre le monde sur la voie de ‘faim zéro’ et de l’éradication de la pauvreté ».

Le ministre Traoré a salué cette approche « originale et pertinente » et, assurant « avoir pris bonne note de la démarche », a promis que « le Burkina Faso réagira bientôt à cette demande formulée par le Brésil ».

L’initiative « Alliance globale contre la faim et la pauvreté » sera officiellement lancée le 18 novembre prochain à l’occasion du sommet des dirigeants du G20 prévu au Brésil.