Les autorités djiboutiennes ont adopté, mardi en Conseil des ministres, un Projet d’Arrêté portant création, organisation et fonctionnement du comité de pilotage du projet régional d’intégration numérique en Afrique de l’Est (EARDIP).

Selon un communiqué du Conseil, le Gouvernement avait initié ce Projet avec l’appui de la Banque Mondiale, et son exécution est confiée au Ministère de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications.

Le projet EARDIP vise à accroître la connectivité haut débit transfrontalière ainsi que le flux de données et le commerce numérique dans la région de l’Afrique orientale. Plus précisément, il ambitionne de faire progresser l’intégration du marché numérique dans cette région du continent.

D’après le communiqué, cela passe par l’amélioration de l’accès abordable à la connectivité régionale à large bande, le renforcement de la convergence des politiques pour le commerce numérique et les flux de données transfrontalières et par le développement des compétences numériques.

Le comité de pilotage qui est créé pour assurer la mise en œuvre effective du projet EARDIP, aura la charge de superviser et de coordonner l’ensemble des activités du projet, d’en accompagner et d’en évaluer l’avancement et de suivre les interventions des principaux acteurs impliqués dans ledit projet, ajoute le communiqué.

Pour le gouvernement, la mise en place de cet organe vise à assurer une gestion efficiente du projet et une bonne coordination des intervenants en vue de faciliter son exécution.