Le Roi Mohammed VI, accompagné du Prince héritier Moulay El Hassan, du Prince Moulay Rachid et des Princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem, Lalla Asmaa et Lalla Hasnaa, a offert, mardi au Palais royal à Rabat, un dîner officiel en l’honneur du président de la République française, Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte Macron.

A son arrivée au Palais royal, le président français, accompagné de son épouse, a passé en revue un détachement de la Garde royale qui rendait les honneurs.

Ont été conviés à ce dîner, notamment le chef du gouvernement, les présidents des deux chambres du Parlement, les conseillers du Roi, les membres du gouvernement, les membres de la délégation officielle accompagnant le président français et plusieurs autres personnalités civiles et militaires.

Au terme de ce dîner, le Roi Mohammed VI a pris congé de son illustre, le président Emmanuel Macron venu au Maroc pour une visite d’Etat du 28 au 30 octobre, à l’invitation du Souverain marocain.

La visite de Macron dans le Royaume a été marquée par les entretiens entre les deux Chefs d’Etat, la signature de 22 accords de coopération dans divers domaines entre les deux pays et un important discours prononcé par le président français ce mardi à Rabat, devant les élus des deux chambres réunies du parlement marocain.