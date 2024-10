Un succès de plus pour la fintech ouest-africaine. L’entreprise nigériane de paiement en ligne « Moniepoint » a annoncé ces dernières heures, avoir levé «110 millions de dollars» auprès de divers investisseurs dans un contexte globalement morose pour les fintechs en 2024.

A travers cette levée de fonds, «Moniepoint» intègre désormais le cercle des «licornes» sur le continent africain, c’est-à-dire les sociétés non cotées qui valent plus d’un milliard de dollars.

Après neuf ans d’existence, «Moniepoint» se présente comme une PME (Petite et moyenne entreprise) qui s’est ouverte aux particuliers en août 2024, après avoir enrichi son portefeuille jusqu’ici de personnes morales.

«Moniepoint» a vu tripler les transactions de ses opérations en 2023, quand a éclaté la crise du cash au Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique avec plus de 220 millions d’habitants. Cette PME lorgne dorénavant vers d’autres territoires africains, en l’occurrence le Kenya.

«Moniepoint» a été co-fondée par l’ingénieur en informatique nigérian Tosi Eniolorunda. Ce dernier est un transfuge de la licorne «Interswitch» et actuel PDG de «Moniepoint».