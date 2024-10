Les Etats-Unis ont interpelé à travers le Département d’Etat, pour une énième fois ce lundi 29 octobre, les belligérants de la guerre fratricide et très meurtrière en cours au Soudan depuis le 15 avril 2023.

«Les USA examinent les rapports choquants indiquant que les FSR (Forces de soutien rapide) ont commis des atrocités contre des civils dans l’État d’El Gezira, au Soudan», a spécifié la diplomatie américaine.

Avant de s’adresser directement une fois de plus à ces rebelles en ces termes: «Les FSR doivent cesser les massacres de civils et toutes les actions qui violent les engagements pris par le général Hemedti Daglo dans le cadre du ‘Code de conduite du groupe ALPS’ et de la ‘Déclaration de Djeddah’».

Les USA et plusieurs nations arabes ont présidé depuis 2023 différentes sessions de négociations pour tenter de ramener la paix au Soudan, mais sans grand succès jusqu’à cette date.