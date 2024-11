La capitale togolaise, Lomé accueillira du 3 au 5 décembre prochain, l’édition 2024 du «West Africa Energy Cooperation Summit» (WA-ECS) consacré à l’examen des «goulots d’étranglement du secteur énergétique dans la CEDEAO et le développement de l’énergie durable en Afrique de l’Ouest», ont détaillé des officiels togolais.

Le thème central du WA-ECS 2024 est «Renforcer la croissance de l’Afrique de l’Ouest grâce à un partenariat stratégique dans l’énergie». L’évènement est placé sous le haut patronage du Président de la République togolaise, Faure Essozimna Gnassingbé.

L’Etat togolais et les organisateurs annoncent la présence à ce sommet de ministres de la Gambie et du Bénin aux côtés de panélistes prestigieux issus des secteurs privé et financier, ainsi que des responsables de structures privées et étatiques comme Kekeli Efficient Power, Genesis Energy, la Banque mondiale, BII, Shell Energy, Proparco et Masdar.

D’après les organisateurs, les débats du WA-ECS 2024 se focaliseront sur les infrastructures régionales et des projets énergétiques essentiels à la croissance économique d’une manière générale ainsi que sur le programme d’expansion des ressources minérales critiques de l’Afrique de l’Ouest en lien avec la production d’électricité et la coopération transfrontalière qui renforcera le développement énergétique régional.

«En tant que plaque tournante de l’énergie en Afrique de l’Ouest, notre pays est en très bonne voie pour jouer un rôle de premier plan dans la promotion de la coopération énergétique régionale», a confié de son côté le ministre togolais Robert Koffi Messan Eklo (des Mines et des Ressources énergétiques).

Le West Africa Energy Cooperation Summit, a-t-il ajouté, sera «un événement phare durant lequel nous pourrons collectivement façonner l’avenir des infrastructures énergétiques et promouvoir une croissance qui transcende les frontières et profite à tous».

Le Togo est partie intégrante au projet WAPCO (West African Gas Pipeline Company Limited) qui vise à fournir du gaz à plusieurs Etats ouest-africains depuis le Nigeria et abrite la plus vaste Centrale solaire d’Afrique occidentale à Blitta.