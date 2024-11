A l’occasion de la célébration de la «10e Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes», le Département d’Etat américain a réaffirmé sa disponibilité à encourager l’ancrage de la liberté de la presse en Afrique et dans le reste du monde.

«Les États-Unis se joignent à la communauté journalistique mondiale pour commémorer la 10ème Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Beaucoup trop de journalistes dans le monde sont pris pour cible en raison des informations qu’ils rapportent», a déploré la diplomatie américaine dans un communiqué.

Cette Journée internationale a été instituée après l’assassinat de deux journalistes de RFI (Claude Verlon et Ghislaine Dupont) au Mali, le 2 novembre 2013, à Kidal, par des terroristes.

«Nous condamnons sans équivoque les attaques contre les journalistes pour leur travail et appelons tous les Gouvernements à protéger les professionnels des médias contre la violence, le harcèlement et l’intimidation», a déclaré le Département d’Etat américain à l’adresse des dirigeants d’Afrique et du monde.

«Nous demandons à la communauté internationale de protéger les journalistes contre les préjudices qu’ils pourraient subir pour avoir simplement fait leur travail», a encore insisté le Département d’Etat, soulignant qu’«une presse libre et indépendante est un pilier essentiel de la démocratie».

«Les journalistes impartiaux sont essentiels pour informer le public et garantir une gouvernance qui rende des comptes, en particulier pendant les crises et les situations d’urgence. Toutefois, les crises mondiales actuelles suscitent de plus en plus d’inquiétudes quant à la sécurité des journalistes», s’est par ailleurs inquiétée la diplomatie américaine.

Selon des précisions du «Comité pour la protection des journalistes», «plus de 200 journalistes ont été assassinés au cours des dix dernières années» dans le monde, sans que leurs assassins ne soient traduits en justice.