La Commission de l’UEMOA (regroupement de 8 Etats ouest-africains) a compati ce 05 novembre, à la douleur du Sénégal, suite à la disparition de l’ancien ministre sénégalais des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba.

«C’est avec une immense tristesse que j’ai appris, ce 4 novembre 2024, le décès de Mamadou Moustapha Ba, ancien Ministre des Finances et du Budget du Sénégal», a compati Abdoulaye Diop, actuel Président de la Commission de l’UEMOA, lui-même Sénégalais.

«Sa disparition est une grande perte pour le Sénégal. A sa famille, aux Autorités sénégalaises et à l’ensemble du personnel du Ministère en charge des Finances, je présente mes condoléances les plus attristées et prie pour le repos paisible et éternel de son âme au Paradis, amine», ajouté le responsable de l’UEMOA.

«Ayant cheminé avec lui au ministère en charge des Finances où il a fait toute sa carrière, je rends hommage à un collaborateur, un petit frère et un ami», a précisé Abdoulaye Diop.

Mamadou Moustapha Ba disparu à l’âge de 59 ans, avait servi dans deux différents Gouvernements de son homonyme, le Premier ministre, Amadou Ba, sous la présidence de Macky Sall (2012-2024).