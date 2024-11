L’Université de Lomé (UL), a annoncé ce mercredi 6 novembre, l’organisation en coordination avec l’Organisme national chargé de l’action de l’Etat en mer (ONAEM), du «1er Colloque scientifique international sur l’économie bleue» sous le thème central : «Enjeux, défis et perspectives de l’économie bleue».

Pays berceau de la «Charte panafricaine sur la sécurité et la sûreté maritimes» depuis le 15 octobre 2016, le Togo travaille d’arrache-pied pour prendre la mesure des défis et des opportunités liés à l’économie maritime en Afrique.

Cette rencontre programmée du 19 au 21 novembre dans la capitale togolaise, a pour objectif premier de «mener une réflexion sur l’impact de la recherche sur la formation en économie bleue durable en Afrique», soulignent les organisateurs.

Depuis l’adoption par l’Union Africaine de sa Charte panafricaine sur l’économie maritime au Togo, c’est la première fois que l’Etat togolais regroupe des chercheurs, experts et praticiens locaux de l’économie bleue dans une grande messe scientifique.

La thématique centrale de ce Colloque sera creusée par différents sous-thèmes comme «Gouvernance des océans et croissance bleue»; «Adaptation aux changements climatiques» et «Économie bleue et droit», etc.

Le Gouvernement togolais justifie l’utilité de ce Colloque par «l’opportunité stratégique» que représente l’économie bleue pour le développement économique, social et environnemental dans les Etats d’Afrique en général. Le Togo fait partie des 38 pays côtiers à l’échelle africaine et dispose d’un littoral long de 50 km.