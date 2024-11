La CAF a détaillé dans la matinée de ce 07 novembre 2024 les contours des «prize money» (récompenses) qui seront réservés aux participants de l’édition 2024 de la Ligue des Féminine Champions programmée sur la période du 09 au 23 novembre au Maroc.

«Chacun des huit (8) clubs africains de football participant à la Ligue Féminine des Champions de la CAF, Maroc 2024, recevra au moins 150.000 USD de prime», s’est félicitée la CAF via un communiqué laconique. Dans l’ensemble, on note que «les primes de cette compétition panafricaine ont augmenté de 52 %, atteignant un total de 2.350.000 USD», a en outre fait remarquer la faîtière du football africain.

Le vainqueur final repartira avec une somme de 600.000 USD dans sa poche, souligne la CAF. La phase finale de cette Ligue féminine des Champions se déroulera dans deux villes marocaines que sont Casablanca et El Jadida.

Lancée en 2021, la phase finale de cette Ligue féminine des Champions s’inscrit dans une volonté des plus hauts dirigeants de la CAF «d’investir dans des Académies de jeunes pour les garçons et les filles, et de continuer à augmenter les primes de toutes les compétitions de la CAF pour les rendre compétitives et attrayantes au niveau mondial».

Les clubs en lice pour cette édition 2024 ont pour noms Aigles de la Médina (Sénégal), AS FAR (du Maroc), CBE FC, Edo Queens FC (du Nigeria), FC Masar, Mamelodi Sundows (champion en titre), TP Mazembe, et University of the Western Cape.