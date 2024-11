La ville togolaise de Kara située à 420 km au Nord de Lomé, la capitale, dispose depuis le samedi 9 novembre 2024, de son premier «Centre international de ressourcement et d’écotourisme», dénommé «Lumen Valley» (Vallée de lumières) établi à près de 20 km de la ville de Kara.

Inauguré dans le canton de Djamdè par le Président togolais, Faure Essozimna Gnassingbé en présence du Premier ministre, Victoire Dogbé et des autorités locales de la Kara, le centre «Lumen Valley» est destiné à booster le tourisme dans la région de la Kara, la 4è région économique du Togo, et à offrir plus de visibilité économique à cette ville.

La Présidence togolaise explique que le nouveau «Centre international» vise aussi d’accompagner «les jeunes des zones rurales dans le développement de leurs compétences, savoir-faire et savoir-être, les activités porteuses d’avenir et leur quête d’une meilleure vie humaine».

«Lumen Valley» émane d’une initiative de la Congrégation des Frères Saint-Jean de Kara, avec le soutien de l’Etat togolais et repose sur une vision d’une «rentabilité génératrice d’écoles-entreprises où leadership, développement personnel, formation, valeur spirituelle, savoirs locaux, contemplation et éco-tourisme se marient», ont présenté ses promoteurs.

Le «Centre international de ressourcement et d’écotourisme» a structuré son fonctionnement autour de trois pôles d’activités à savoir : la formation-entrepreneuriat (avec une Ecole des arts, des métiers et des incubateurs), les retraites et conférences, et le ressourcement spirituel.

Le complexe offre des salles de conférence, un auditorium, des salles de classe, des ateliers, des dortoirs et villas, une chapelle, un restaurant, une piscine, le tout bâti avec des matériaux locaux comme la pierre et la paille. Dans une région de la Kara essentiellement montagneuse, le projet de «Lumen Valley» est niché dans la réserve naturelle et la vallée verdoyante de Djamdé, à une altitude de 500 m.