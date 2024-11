L’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier a entamé hier lundi 11 novembre, sa première visite officielle dans les provinces méridionales du Royaume de Laâyoune et Dakhla. Il s’agit du deuxième déplacement officiel d’un chef de mission diplomatique d’une grande puissance mondiale dans le Sahara marocain, après celle de l’ancien ambassadeur des États-Unis au Maroc, David T. Fischer le 10 janvier 2021.

La visite de Christophe Lecourtier dans les provinces sud du Sahara marocain, rappelle-t-on, avait été déjà annoncée depuis Rabat, par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, le 29 octobre dernier lors d’une conférence de presse conjointe à Rabat avec son homologue marocain, Nasser Bourita dans le sillage de la visite d’Etat que le président français, Emmanuel Macron avait effectuée dans le Royaume du 28 au 30 octobre 2024.

Cette visite de trois jours intervient, d’après une note de l’ambassade de France, «conformément aux positions exprimées par la France et le président de la République, Emmanuel Macron, y compris lors de sa récente visite d’État au Royaume du Maroc».

Au cours de sa visite au Maroc, rappelle-t-on, le Chef de l’Etat français avait réitéré, dans son discours devant le Parlement le mardi 29 octobre dernier, la reconnaissance de la marocanité du Sahara par la France et son soutien à l’effort de développement que le Royaume mène dans ses provinces du Sud.

Macron avait également annoncé que «nos opérateurs et nos entreprises accompagneront le développement de ces territoires au travers d’investissements, d’initiatives durables et solidaires au bénéfice des populations locales».

Durant son déplacement à Laâyoune et Dakhla, l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier devrait rencontrer les acteurs politiques, économiques et sociaux et s’informer des stratégies et programmes de développement en cours.

Il effectuera également des visites de terrain, notamment à l’Université Mohammed VI polytechnique de Laâyoune, au port Dakhla Atlantique en cours de réalisation et au projet de station de dessalement de cette ville, mené en collaboration avec le géant français Engie.

En parallèle, précise l’ambassade de France dans sa note, « la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM) organise des Journées économiques dans les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab, auxquelles participeront une cinquantaine de chefs d’entreprises et décideurs économiques marocains et français».