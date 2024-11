Le gouvernement malien a accusé de nouveau l’Ukraine de soutenir les groupes terroristes opérant dans le nord du Mali, ce lundi 11 novembre à Riyad (Arabie Saoudite) lors du Sommet extraordinaire Arabo-islamique.

Abordant la question de l’insécurité dans son pays, dans son discours devant le sommet, le ministre malien de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement de Bamako, le Général de Division Abdoulaye MAIGA a pointé «le soutien d’entités étrangères aux forces terroristes, destinées à déstabiliser davantage la région du Sahel».

« L’appui, désormais avéré et assumé de l’Ukraine aux groupes armés terroristes, coupables de pires exactions contre les paisibles populations, en est une parfaite illustration », a-t-il soutenu.

Bamako, a réitéré, à cette occasion sa « reconnaissance à l’OCI pour avoir retiré des discussions de Yaoundé, l’examen de la demande de statut d’Observateur formulée par l’Ukraine », soulignant qu’il serait, en effet, « inconcevable qu’un Etat sponsorisant le terrorisme puisse obtenir le statut d’Observateur » auprès de l’organisation islamique.

« Aussi, nous demandons à l’OCI de soutenir la démarche de la Confédération des Etats du Sahel (CES, ndlr) contre l’Ukraine auprès des Nations unies », a conclu le ministre.

Le Sommet extraordinaire arabo-islamique tenu avec l’objectif de faire un front uni face à l’agression israélienne contre les territoires palestiniens et le Liban, a clôturé ses travaux avec l’adoption d’une Résolution exigeant l’arrêt immédiat de l’agression israélienne, la rupture du blocus israélien contre la Bande de Gaza, ainsi que la poursuite d’Israël pour ses différents crimes de guerre et contre l’humanité commis à l’encontre des populations civiles palestiniennes et libanaises.