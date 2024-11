Le Bénin a décidé de formaliser son adhésion à l’Open Government Partnership (OGP), indique un communiqué publié ce mercredi 13 novembre à Cotonou, à l’issue de la réunion du Conseil des ministres qui a chargé le ministre de l’Economie et des Finances des démarches nécessaires.

Le communiqué du Conseil rappelle que l’OGP est un partenariat multilatéral visant à promouvoir un Gouvernement ouvert, c’est-à-dire la transparence de l’action publique et l’accessibilité à de nouvelles formes de concertation et de collaboration avec la société civile, en se basant essentiellement sur le numérique et les nouvelles technologies.

Pour les autorités béninoises, l’adhésion à cette initiative permettra le renforcement des capacités de l’exécutif dans la réforme du système budgétaire et la conduite des dialogues y afférents dans un processus ouvert, participatif et inclusif pour une optimisation des allocations et un meilleur ciblage des besoins prioritaires.

L’initiative favorisera également l’appropriation et l’utilisation des nouvelles technologies dans la conception d’un budget qui reflète à la fois la transparence et la bonne gouvernance, soutient le gouvernement.

Le Bénin, qui estime être déjà «un leader international en matière de budget ouvert», se convainc que son affiliation à l’OGP conforterait le choix du gouvernement de pratiquer une gestion efficiente des finances publiques ainsi qu’un processus budgétaire collaboratif.