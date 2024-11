Un Conseil des ministres, tenu mercredi à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, a adopté un décret permettant de doter l’Agence nationale de surveillance du territoire (ANST) d’un cadre juridique en vue d’accomplir ses missions, indique un rapport publié à l’issue de la réunion.

Ce décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement d’une ANST a été approuvé conformément au décret n°2023-1533/PRES-TRANS du 10 novembre 2023 portant organisation de la Présidence du Faso.

Rattachée à la Présidence du Faso, l’ANST a pour mission principale d’assurer la sécurité et la sûreté du territoire national à travers une surveillance aérienne continue, des interventions stratégiques et une coopération étroite avec les Forces de défense et de sécurité et le Conseil national de sécurité d’Etat, d’après le rapport.