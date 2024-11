Le Premier ministre burkinabè, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla a lancé lundi à Ouagadougou, des costumes d’audience endogènes pour les acteurs de la justice, notamment les magistrats et les greffiers, à l’occasion d’une cérémonie officielle organisée à cet effet.

Cet événement fait suite à la décision prise par un Conseil des ministres, en avril 2023, de promouvoir le port du Faso Dan Fani, le Koko Dunda, et d’autres tissus traditionnels au Burkina Faso.

Ces toges faites entièrement en en tissu Faso Dan Fani (pagne tissé de la patrie), ont été confectionnés par des femmes.

Le Chef du Gouvernement a invité les acteurs de la justice à porter ces nouveaux costumes d’audience avec fierté et exaltation. « Le port des toges d’audience de notre terroir nous interpelle et va au-delà de l’apparence. Il nous appelle à cultiver les valeurs sociales et morales de notre société, faites d’intégrité et de patriotisme. Demeurez donc des femmes et des hommes de justice intègres et patriotes, qui participent à la construction d’un pays libre et prospère par une justice crédible, accessible et répondant aux aspirations du peuple burkinabè » a-t-il souligné.

Il a également laissé entendre que le port des nouveaux costumes d’audience en Faso Dan Fani marque la fin de l’ère des costumes hérités de la période coloniale et le début d’une nouvelle ère, précisant au passage, que «le nouveau costume d’audience en Faso Dan Fani coûte cinq fois moins cher que les costumes importés», valant des millions et expatriant des devises hors du pays.

Le Premier ministre a invité les autres professionnels de la justice, comme les avocats, notaires et huissiers de justice, à emboîter le pas aux magistrats.

Le président burkinabè, le Capitaine Ibrahim Traoré, a fait le choix de promouvoir l’identité culturelle du pays, suivant l’exemple du défunt Président Thomas Sankara.