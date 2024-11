Niamey, la capitale nigérienne abrite de mardi à jeudi 21 novembre «la Conférence internationale de solidarité avec les peuples du Sahel» placée sous le thème «la souveraineté nationale et la lutte contre l’impérialisme».

Les participants à cette Conférence internationale de solidarité sont venus du Niger, du Burkina Faso et du Mali, les trois Etats fondateurs et membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

Les travaux de cette rencontre internationale présidée par le Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine qui a rappelé lors de la cérémonie d’ouverture, que les peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger «sont à honorer pour leur résilience et leur détermination à sortir du joug néocolonialiste, leurs aspirations pour la paix, la solidarité et le progrès socio-économique partagé».

«Le Mali, le Niger et Burkina ne veulent mener la guerre à personne. La seule chose que nous souhaitons, c’est qu’on nous laisse en paix», a encore rappelé le Premier ministre Lamine Zeine, ex-cadre de la BAD au Tchad.

Cette Conférence est co-organisée par l’Etat du Niger, le Secrétariat exécutif du mouvement «Pan Africanism Today» et l’Organisation des peuples d’Afrique de l’Ouest (WAPO).