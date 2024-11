La ville de Vienne a abrité mercredi à l’initiative des associations Moroccan Millennium Leaders (MML) et Young Professional Network, une conférence axée sur les voies et moyens de développer un partenariat multidimensionnel entre le Maroc et l’Autriche avec la participation de nombreux élus, opérateurs économiques, acteurs associatifs et universitaires marocains et autrichiens.

Dans son intervention, le président du Conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormatallah, a exposé devant l’assistance, l’énorme potentiel économique des provinces du Sud, notamment la région de Dakhla-Oued Eddahab. Il a évoqué au passage, la fulgurante évolution économique qu’a connue le Maroc ces 25 dernières années, rappelant à ce titre, l’adoption d’une Charte d’investissement moderne, offrant un cadre attractif et sécurisé pour les investisseurs nationaux et étrangers notamment européens qui souhaitent lancer des projets dans cette région du Royaume particulièrement dans les domaines du tourisme, des énergies renouvelables et de l’aquaculture.

De son côté, Nico Marchetti, membre du Conseil national autrichien a salué l’évolution positive des relations bilatérales entre le Maroc et l’Autriche, non seulement dans le domaine politique mais également dans la coopération culturelle et économique, saluant au passage l’expertise marocaine en énergies renouvelables comme une base solide pour des collaborations fructueuses entre les deux pays.

Pour sa part, le président de MK Illumination S.A, Thomas Mark a qualifié cette rencontre de “plateforme unique” pour promouvoir l’innovation et bâtir des ponts durables entre les deux nations marocaine et autrichienne. Lui succédant, la présidente de la Chambre de l’Artisanat de Casablanca-Settat, Jalila Morsli a mis en avant la symbolique du partenariat entre le Maroc et l’Autriche, incarnant le dialogue entre deux civilisations millénaires.

Dans son intervention, Henri Louis Vedie, professeur à HEC Paris, a mis en perspective le modèle marocain comme un exemple de coopération stratégique, dépassant les simples échanges économiques.

Enfin, Mario Ralon, dirigeant de KapschTrafficCom, a mis en avant le climat d’affaires favorable qu’offre le Maroc aux investisseurs européens, tout en exprimant l’ambition de sa société de contribuer à la modernisation des infrastructures marocaines, en particulier en vue des événements sportifs à venir, dont la coupe mondiale de football 2030.

Rassemblant plus de 80 figures politiques, économiques et académiques autrichiennes, cette conférence a abordé des thèmes clés tels que l’énergie, la mobilité, le développement durable et les échanges culturels, et mis en avant la volonté des deux pays de raffermir leur coopération stratégique et de la diversifier.