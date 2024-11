Le Président ougandais, Yoweri Museveni a lancé ce jeudi 21 novembre, le début de la construction d’une Voie ferrée à écartement standard (SGR) qui nécessitera un investissement initial de 2,84 milliards de dollars et servira de pont entre la région la plus orientale du pays, qui borde le Kenya, et la capitale, Kampala.

«Le coût et le gaspillage sur le réseau routier sont trop élevés parce que le trafic est trop important. Les routes sont en outre rapidement endommagées. Par conséquent, nous souhaitons aller vers une situation où le fret sera transporté par la SGR et par voie fluviale. Les routes ne seront que pour les passagers», a détaillé Y. Museveni lors de la pose de la première pierre de cette voie ferroviaire à Malaba (poste frontière entre son pays et le Kenya, dans le District de Tororo).

Une fois achevée, cette SGR «fera passer les coûts de transport de 0,155 dollar à 0,05 dollar par tonne-km», assurent les officiels ougandais. Elle fera par ailleurs baisser le temps du trajet entre le Port kényan de Mombasa et la ville de Kampala de 10/14 jours à un seul jour. Une donne à même de prolonger la durée de vie des routes de ce pays d’Afrique orientale.

La future SGR sera longue de 272 km. Le maître d’ouvrage de ces travaux publics est l’entreprise turque «Yapi Merkezi». Le chantier doit être livré dans un délai de 48 mois, a informé le ministère ougandais des Travaux publics et des Transports.