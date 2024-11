A peine créée le samedi 23 novembre à Dakhla, ville située au sud du Maroc, l’Académie Africaine des Sciences de la Santé a signé un accord de partenariat avec l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), dans l’objectif d’accompagner le développement de l’Académie à l’échelle du continent.

L’accord a été paraphé par le directeur de l’AMCI, Mohamed Methqal, et le directeur délégué de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, Youns Bjijou.

D’après un communiqué de l’AMCI, «ce partenariat vise notamment à mettre à disposition des bourses d’études au profit de l’Académie afin de permettre à des étudiants africains de poursuivre leurs études au Maroc et à des chercheurs africains de mener leurs projets de recherche au Royaume ».

L’Académie Africaine des Sciences de la Santé qui est portée par la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, constitue, selon Youns Bjijou, «un projet stratégique pour le développement de la santé en Afrique dans un cadre d’intelligence collective».

L’AMCI a été créée en 1986 pour contribuer à renforcer la Coopération Internationale du Royaume du Maroc, avec une forte orientation pour la promotion de la Coopération Sud-Sud prônée par le Roi Mohammed VI.

Sa mission est de développer la coopération entre les peuples en contribuant à l’élargissement et au renforcement de la coopération culturelle, scientifique, économique et technique entre le Maroc et les pays auxquels l’unissent des liens d’amitié et de coopération.

L’AMCI ambitionne d’être un acteur majeur dans la mise en œuvre de la coopération Sud-Sud du Maroc, en mettant à profit, le savoir-faire et l’expertise du Royaume dans ces domaines pour fournir un appui aux pays en développement, principalement en Afrique.