La CAN U20 Egypte 2025, s’est achevée ce 18 mai au Caire, avec le sacre de l’Afrique du Sud (Amajitas) en finale devant la sélection marocaine (1-0). Le seul but de cette finale a été inscrit par le sud-africain G. Kekana.

Plus réalistes, les jeunes Sud-Africains ont remporté pour la première fois la CAN U20, en dominant de valeureux et teigneux joueurs marocains. Les deux sélections s’affrontaient en finale pour la deuxième fois dans l’histoire de cette compétition, après l’édition de 1997.

Les Marocains qui n’ont perdu aucun match dans ce tournoi 2025 avant d’atteindre la finale ont été récompensés par le trophée «d’équipe fairplay» de la compétition, outre leur statut de vice-champion d’Afrique et de Mondialiste (Chili 2025), à l’instar des 3 autres demi-finalistes de cette CAN U20.

La 3è place de cette CAN 2025 a été enlevée par la sélection du Nigeria qui a battu aux tirs au but 4-1 le pays hôte, l’Egypte. Durant les 90 minutes, Egyptiens et Nigérians s’étaient neutralisés 1-1.