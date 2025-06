La Confédération Africaine de Football (CAF) et le Maroc, pays organisateur de la prochaine CAN Dames de football ont dévoilé officiellement, dans la soirée de ce mercredi 11 juin, l’affiche et l’emblème de la «Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies, Maroc 2024».

Cette 16ème CAN de football féminin est programmée du 5 au 26 juillet 2025 dans plusieurs villes du Royaume du Maroc, et les organisateurs s’attendent à une audience record, aussi bien via l’affluence populaire qu’à travers les médias, selon des prévisions de la CAF.

L’affiche et l’emblème de cette CAN Dames Maroc 2024 promeuvent «une nouvelle ère pour le football féminin sur le continent africain, avec un emblème emblématique à la hauteur du prestige de la compétition», se félicite la CAF.

Sur un fond violet et des motifs verts vantant les mérites de la femme africaine, résiliente et combattive permanent, cette affiche et cet emblème sont une ode à la célébration de la footballeuse africaine.

Pays hôte de cette CAN Dames pour la deuxième édition consécutive, le Maroc disputera sa 4è phase finale. L’Afrique du Sud est tenante du titre remporté en 2022. Douze équipes du continent, prennent part à cette CAN Dames 2024.