L’Agence de Développement et d’Innovation de Mayotte (ADIM) et la Kenya National Chamber of Commerce and Industry (KNCCI) ont signé, lundi, une convention, en présence du Secrétaire d’Etat français chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Thani Mohamed Soilihi et du ministre kényan de l’Économie bleue, des Mines et des Affaires maritimes, Salim Mvurya.

La convention, qualifiée d’importante pour le développement économique de Mayotte, serait le « fruit d’une volonté collective (…) portée par l’ADIM et la KNCCI », a indiqué la présidente de l’ADIM, Zamimou Ahamadi, citée par la presse française.

Elle s’inscrit dans le cadre du « projet Daraja » (« pont » en swahili et en mahorais). « Ce pont, nous le bâtissons pour ouvrir de nouvelles voies commerciales, favoriser les investissements croisés et offrir des opportunités de co-développement à nos entreprises et à nos talents », a laissé entendre la même responsable.

Toujours d’après Zamimou Ahamadi, le projet Daraja « met l’accent sur des secteurs identifiés comme prioritaires pour les deux territoires : l’économie bleue, l’agriculture durable, le numérique, l’innovation et le tourisme ».

Ces domaines, sont « porteurs non seulement de croissance, mais aussi de transformation sociale et économique pour nos populations », a-t-elle précisé, se disant être « fière d’assister à la signature du partenariat entre nos chambres de commerce, aux côtés du ministre kényan de l’Économie bleue, des Mines et des Affaires maritimes et du Secrétaire d’état chargé des Affaires étrangères », a déclaré Thani Mohamed Soilihi sur son compte X.