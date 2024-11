Le Gouvernement tanzanien a livré ce mardi 26 novembre, un nouveau bilan de l’effondrement d’un bâtiment, le 16 novembre dernier, dans la banlieue de Kariakoo à Dar-es-Salaam.

Le porte-parole en chef du Gouvernement tanzanien, Thobias Makoba a annoncé que le nouveau bilan officiel fait état désormais de « 29 victimes et plus de 85 personnes piégées sous les décombres du bâtiment ont été secourues». Il y a une semaine jour pour jour, la Présidente ad intérim de la Tanzanie, annonçait un bilan officiel de «20 morts».

L’immeuble objet de ce drame urbain comptait quatre étages et abritait des boutiques et d’autres entreprises. Son effondrement a causé la stupeur parmi les Tanzaniens et les habitants de Kariakoo.