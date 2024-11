Le Chef de la diplomatie américaine, Antony J. Blinken a fait le point, ce mardi 26 novembre, dans la localité italienne de Fiuggi, des efforts en cours du G7 (Groupe d’Etats les plus industrialisés de la planète) pour ramener la paix au Soudan meurtri depuis le 15 avril 2023, par une énième guerre interne.

«Le Soudan connaît en ce moment la pire crise humanitaire au monde. Cette guerre affreuse fait souffrir des dizaines de millions de personnes, plus de 20 millions de personnes ont été contraintes de fuir les atrocités, en proie à la famine, à la violence», a rappelé Blinken.

Il a indiqué à ce titre que le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé avoir pu acheminer ce mardi 26 novembre, «pour la première fois depuis le début du conflit, des camions vers des zones isolées, touchées par la famine, comme Zamzam, un camp de personnes déplacées à l’intérieur du pays.

«Avec nos partenaires, nous avons également fait des progrès en ce qui concerne l’élargissement de l’accès à la nourriture et aux médicaments d’urgence, d’une importance vitale, dans d’autres endroits, notamment avec l’ouverture du poste frontière d’Adré et la mise en place de vols humanitaires», a annoncé le diplomate Blinken qui affiche une attitude optimiste autour de la fin prochaine de ce conflit au Soudan.

«J’ai eu une très bonne réunion avec nos partenaires de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et de l’Égypte, sur les prochaines mesures que nous approuverons tous et que nous devons prendre», a révélé le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken.

«Le G7 et ses partenaires, comme ces pays précités, sont déterminés à élargir l’accès de l’aide humanitaire au Soudan et, dans le même temps, à œuvrer pour mettre fin au conflit et aux souffrances du peuple soudanais», a conclu Blinken en réaffirmant l’engagement de son pays en faveur du Soudan.